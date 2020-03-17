Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бывший соперник Хабиба и Фергюсона: думаю, Тони выиграет

Бывший соперник Хабиба и Фергюсона: думаю, Тони выиграет
Бокс/ММА / UFC 0

Бразильский боец MMA Рафаэль дос Аньос поделился ожиданиями от поединка действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, которые должны сразиться 18 апреля.

Напомним, в апреле 2014 года дос Аньос потерпел поражение от Нурмагомедова, а в ноябре 2016 года — от Фергюсона.

«На мой взгляд, у Тони небольшое преимущество в этом поединке, он хорошо работает локтями. У него отличное кардио.

В целом мне представляется достаточно «близким» этот поединок. Тони частенько пропускает. Возможно, Хабиб сможет его пару раз чем-то поймать. Но мне кажется, что в целом у Тони есть небольшое преимущество. Он работает на земле, бьёт локтями, делает это очень хорошо. Думаю, Тони выиграет», — сказал дос Аньос в интервью UFC Russia.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У 36-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

Отец Хабиба назвал варианты переноса боя сына с Фергюсоном
Нурмагомедов обвинил судей в непонимании MMA
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020