Бывший соперник Хабиба и Фергюсона: думаю, Тони выиграет

Бразильский боец MMA Рафаэль дос Аньос поделился ожиданиями от поединка действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, которые должны сразиться 18 апреля.
Напомним, в апреле 2014 года дос Аньос потерпел поражение от Нурмагомедова, а в ноябре 2016 года — от Фергюсона.
«На мой взгляд, у Тони небольшое преимущество в этом поединке, он хорошо работает локтями. У него отличное кардио.
В целом мне представляется достаточно «близким» этот поединок. Тони частенько пропускает. Возможно, Хабиб сможет его пару раз чем-то поймать. Но мне кажется, что в целом у Тони есть небольшое преимущество. Он работает на земле, бьёт локтями, делает это очень хорошо. Думаю, Тони выиграет», — сказал дос Аньос в интервью UFC Russia.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У 36-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.
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