Исмаилов пошутил на тему ажиотажа вокруг закупок туалетной бумаги

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов пошутил по поводу ажиотажа вокруг массовой скупки туалетной бумаги, спровоцированной пандемией коронавируса.

«Всё понимаю, но одно не могу понять. Туалетная бумага. Люди рубятся за неё, дерутся. Вообще, водой можно подмыться. Вообще, чтобы столько туалетной бумаги купить, каким оптимистом нужно быть. Сколько еды нужно съесть. Там склад еды должен быть.

Честно, не смеюсь, очень печально, что люди умирают от коронавируса. Это более печально, чем отмена боя с Емельяненко. Всем добра и хорошего настроения. Пусть все вирусы обходят вас стороной», — сказал Исмаилов на видеозаписи, выложенной на его странице в «Инстаграме».

Напомним, сегодня, 17 марта, стало известно, что встреча Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко перенесена на 24 июля.