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Ковалёв — о коронавирусе: главное — мыть руки перед едой и в носу не ковыряться

Ковалёв — о коронавирусе: главное — мыть руки перед едой и в носу не ковыряться
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился мнением о нарастающей панике в связи с пандемией коронавируса. Россиянин выложил видео в «Инстаграме». Боксёр посетил один из продуктовых магазинов и попытался показать, что дефицита продуктов нет.

«Так, ну и где тут паника? Никакой паники, всё спокойно. Продукты питания на полках лежат. Полным-полно. Народ, не паникуйте, нормально всё. Главное — мыть руки перед едой и в носу не ковыряться. Панику не сейте, будьте здоровы», — сказал Ковалёв.

Напомним, 17 марта стало известно, что следующий бой Сергея Ковалёва перенесён из-за распространения коронавируса. 25 апреля россиянин должен был помериться силами с Салливаном Баррерой.

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