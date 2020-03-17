Бой Дюбуа и Джойса перенесён на 11 июля

Поединок перспективных британских тяжеловесов Даниэля Дюбуа и Джо Джойса перенесён на 11 июля, сообщает BoxingScene. Причиной послужила пандемия коронавируса. Планировалось, что встреча пройдёт 11 апреля на арене в Лондоне и возглавит вечер профессионального бокса.

На кону боя Дюбуа — Джойс будет стоять титул чемпиона Европы по версии EBU и звание чемпиона Великобритании.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее не ведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 160 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тысяч смертей. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.