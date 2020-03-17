Фергюсон провёл тренировку в джинсах. Видео

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон продолжает подготовку к поединку с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Американец провёл необычную тренировку и даже не облачился в спортивную форму. На записи отчётливо видно, как Фергюсон тренирует элементы борьбы в джинсах.

Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона планировалась на 18 апреля в Бруклине. Однако теперь проведение боя под сомнением из-за пандемии коронавируса. Президент UFC Дэна Уайт обещает организовать долгожданное противостояние во что бы то ни стало, но вместе с тем подчёркивает, что оно, скорее всего, пройдёт за пределами США.

Ранее встречу Нурмагомедова и Фергюсона пытались организовать четыре раза.