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Фергюсон провёл тренировку в джинсах. Видео

Фергюсон провёл тренировку в джинсах. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон продолжает подготовку к поединку с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Американец провёл необычную тренировку и даже не облачился в спортивную форму. На записи отчётливо видно, как Фергюсон тренирует элементы борьбы в джинсах.

Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона планировалась на 18 апреля в Бруклине. Однако теперь проведение боя под сомнением из-за пандемии коронавируса. Президент UFC Дэна Уайт обещает организовать долгожданное противостояние во что бы то ни стало, но вместе с тем подчёркивает, что оно, скорее всего, пройдёт за пределами США.

Ранее встречу Нурмагомедова и Фергюсона пытались организовать четыре раза.

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