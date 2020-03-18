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Альварес и Головкин договорились о третьем поединке

Альварес и Головкин договорились о третьем поединке
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBS Franchise в среднем весе Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин договорились о проведении третьего поединка, сообщает The Athletic.

Встреча должна будет состояться 12 сентября в Далласе (штат Техас, США). При этом ожидается, что оба боксёра проведут перед этим по ещё одному поединку. Мексиканец в июне планирует встретиться с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом, а Головкин также в июне подерётся с Камилом Шереметой.

Напомним, в первом поединке Геннадия Головкина с Саулем Альваресом была зафиксирована очень спорная ничья. Большинство склонялось к тому, что победу одержал Головкин. Во второй встрече судьи отдали победу Альваресу.

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