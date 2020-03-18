Нурмагомедов: через несколько дней Уайт назовёт место боя с Фергюсоном

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что президент UFC Дэна Уайт в ближайшее время назовёт место, в котором пройдёт его поединок с Тони Фергюсоном.

«Вчера у меня был разговор с Уайтом. Он сказал, что приложит все усилия, чтобы бой с Фергюсоном состоялся. Через несколько дней он скажет место, где пройдёт бой», — сказал Хабиб в прямом эфире со своим менеджером Али Абдель-Азизом.

Изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса власти города запретили проведение спортивных мероприятий. После этого поединок перенесли в Неваду, но затем запрет был введён и в этом штате. Тем не менее, бой, который ранее переносили четырежды, не отменили.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У 36-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.