Нурмагомедов рассказал, что нужно, чтобы бой с Фергюсоном не сорвался

Действующий чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, что необходимо, чтобы его бой с американцем Тони Фергюсоном не сорвался в очередной раз. Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона четырежды срывался в предыдущие годы по различным причинам.
Бойцы должны выйти в октагон 18 апреля. Провести поединок в Бруклине (Нью-Йорк), так же как и перенести его в Лас-Вегас, нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.
«Нам для боя нужно всего 100 человек. Нужны камеры и платные трансляции, чтобы люди, находясь на карантине, могли посмотреть наш бой. Нас просто нужно закрыть внутри арены, и мы уже решим, кто чемпион. Мне нравится политика UFC, когда все уже отменяют соревнования, а они говорят, что не хотят ничего останавливать», — цитирует Хабиба ТАСС.
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