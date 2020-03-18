Украинский боксёр Дмитрий Лисовой погиб в ДТП

В результате автокатастрофы погиб многократный призёр чемпионата Украины по боксу Дмитрий Лисовой. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

Обстоятельства ДТП в сообщении не раскрываются. По информации УНИАН, трагедия произошла накануне днём на Надднепрянском шоссе в Киевской области. При столкновении автомобилей погибли два человека, одним из которых оказался Лисовой.

«Димон, как же так… Порядочный, добрый, трудяга, наш Атаман… Уходят лучшие! Покойся с миром», — написал пресс-секретарь Федерации бокса Украины Александр Подаваленко в своём «фейсбуке».

Лисовой был участником клуба «Украинские атаманы», а также спарринг-партнёром бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика. Дмитрий выступал в весовой категории до 91 кг.