Сесилия Брекхус сожалеет, что её бой отменён из-за коронавируса

Сесилия Брекхус, непобеждённая чемпионка мира по боксу в полусреднем весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBF, а также лидер женского рейтинга pound for pound, прокомментировала ситуацию с отменой из-за пандемии коронавируса её поединка с Джессикой Маккаскилл.

«Мы очень усердно готовились два месяца к этому бою, но понимаем, что его отменили из-за коронавируса. Надеюсь, что это не будет длительной задержкой и все боксёры смогут вернуться на ринг в ближайшее время. Сейчас я очень мотивированна. У нас новый спортзал, появился новый тренер, много интересных соперников. Сейчас женский бокс на подъёме, и я рада, что могу быть его частью», — цитирует Сесилию BoxingScene.

За свою карьеру норвежская спортсменка провела на профессиональном боксёрском ринге 36 поединков, в которых одержала 36 побед, 9 — нокаутом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.