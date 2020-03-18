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Макгрегор прокомментировал возможную отмену боя Хабиб — Фергюсон

Макгрегор прокомментировал возможную отмену боя Хабиб — Фергюсон
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился мнением о возможной отмене поединка с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Бой, намеченный на 18 апреля, может не состояться из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее президент UFC Дэна Уайт заверил, что поединок состоится, но не в США — ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий.

«Очевидно, что в настоящее время всем необходимо соблюдать меры безопасности и не собираться большими группами. Посмотрим, что решат Дэна и UFC.

Одно могу сказать точно: я нигде и никогда не уклонялся от боёв, кем бы ни был соперник. Так намерен поступать и впредь», — приводит слова Макгрегора Maxim.com.

Последним соперником Макгрегора был Дональд Серроне. 18 января ирландец нокаутировал американца за 40 секунд.

Нурмагомедов рассказал, что нужно, чтобы бой с Фергюсоном не сорвался
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