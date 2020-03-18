Зал, где тренируется Нурмагомедов, закрыли из-за коронавируса

Тренировочный зал в Сан-Хосе (штат Калифорния), где занимается обладатель пояса UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, из-за коронавируса закрыт для посетителей.
«Зал официально закрыт для посетителей в связи с ситуацией с коронавирусом. Планируется, что мы откроемся снова примерно через три недели», — приводит слова представителя руководства зала ТАСС.
Нурмагомедов в следующем поединке должен встретиться с американцем Тони Фергюсоном. Бой изначально должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Впоследствии в городе был введён запрет на массовые мероприятия, в качестве резервной рассматривалась арена в Лас-Вегасе, одна Атлетическая комиссия штата Невада NSAC запретила спортивные мероприятия.
Организаторы ведут поиск места проведения боя. Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится при любых обстоятельствах, но не в США.
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