Хабиб останется готовиться к бою с Фергюсоном в США на фоне коронавируса

Обладатель пояса UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжит в США подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоном, несмотря на закрытие зала AKA в Сан-Хосе, где он готовится, из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в команде спортсмена.
«Подготовка продолжится. Все ждут, когда UFC объявит место проведения боя», — приводит слова представителя команды Хабиба ТАСС.
Бой Нурмагомедов — Фергюсон изначально должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Впоследствии в городе был введён запрет на массовые мероприятия, в качестве резервной рассматривалась арена в Лас-Вегасе, однако Атлетическая комиссия штата Невада запретила спортивные мероприятия.
Организаторы ведут поиск места проведения боя. Президент UFC Дэна Уайт ранее заявил, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится при любых обстоятельствах, но не в США.
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