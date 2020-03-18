Экс-чемпион UFC Ковингтон пренебрежительно высказался о коронавирусе

Американский боец MMA Колби Ковингтон, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе, дал понять, что не слишком серьёзно относится к угрозе распространения коронавирусной инфекции, из-за которой во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

«Мы здоровые, молодые профессиональные спортсмены. Мы и так подвергаемся опасности, когда выходим в октагон, где сражаемся друг с другом. Так что же такого опасного в этом небольшом гриппе?

Считаю, людям нужно просто больше знать о ситуации, почаще мыть руки, дистанцироваться от общества и всё такое. А мы, будучи профессиональными спортсменами, и так достаточно рискуем.

Общался с болельщиком из Китая. Он сказал, что они 30 дней были на карантине в своих домах, после чего новых случаев заболевания практически не было. Все паникуют и действуют нерационально», — цитирует Ковингтона MMA Fighting.