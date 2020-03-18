Майк Тайсон завёл «инстаграм» для своего пса и показал тренировку с ним. Видео

Легендарный боксёр Майк Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе, завёл «инстаграм» для своего пса по кличке Марс. Боксёр опубликовал несколько фотографий с собакой, а также выложил видео импровизированной тренировки, в котором можно посмотреть, как он уклоняется от ударов, которые якобы должно наносить животное.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

53-летний Тайсон начал карьеру в профессиональном боксе в 1985 году, когда ему было 18 лет. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел 6 поражений, ещё два боя признали несостоявшимися.

Также посмотрите видео, как Тайсон нокаутировал рэпера Эминема в музыкальном клипе.