Нурмагомедов: можем подраться с Фергюсоном в Заире среди джунглей

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, порассуждал на тему места проведения его боя с Тони Фергюсоном. Поединок запланирован на 18 апреля, но в США его проводить нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, обусловленных риском распространения коронавируса.
По словам Нурмагомедова, он был бы не против провести бой в Заире, или в ДР Конго, как сейчас называется эта страна. Напомним, в 1974 году в столице Заира Киншасе прошёл знаменитый боксёрский поединок, в котором Мохаммед Али победил Джорджа Формана.
«В Англии нельзя. В Европу не попасть. В Россию не прилетишь. В Азии нельзя драться.
Не знаю ничего про Заир, что там? Мы можем подраться в Заире среди джунглей. Где дрался Мохаммед Али с… Забыл его имя.
Футбольный стадион в Заире? Не знаю ничего про ситуацию там, но почему бы и нет?» — сказал Нурмагомедов во время прямого эфира в «инстаграме» его менеджера Али Абдель-Азиза.
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