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Ковингтон: титульный бой для меня по-прежнему выше по приоритету, чем бой с Тайроном Вудли

Ковингтон: титульный бой для меня по-прежнему выше по приоритету, чем бой с Тайроном Вудли
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Колби Ковингтон, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе, поделился мыслями по поводу отмены турнира UFC Fight Night 171, на котором он мог на коротком уведомлении подраться с Тайроном Вудли.

«Мы с ним оба дали согласие на бой. Вудли всегда отказывался драться со мной, а когда согласился — всё рухнуло. В UFC попросту не смогли найти место для нашего поединка. Я был бы рад возможности повергнуть мир в шок. В последнее время я мало говорил о своей деятельности, но был готов выйти на бой на коротком уведомлении. Жаль, что меня лишили такого шанса. Моё сердце разбито.

Но титульный бой для меня по-прежнему выше по приоритету, чем бой с Тайроном Вудли. Я — лучший боец в мире, который делает рейтинги для UFC», — приводит слова Колби Ковингтона MMAFighting.

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