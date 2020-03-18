Ковингтон: титульный бой для меня по-прежнему выше по приоритету, чем бой с Тайроном Вудли

Американский боец MMA Колби Ковингтон, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе, поделился мыслями по поводу отмены турнира UFC Fight Night 171, на котором он мог на коротком уведомлении подраться с Тайроном Вудли.
«Мы с ним оба дали согласие на бой. Вудли всегда отказывался драться со мной, а когда согласился — всё рухнуло. В UFC попросту не смогли найти место для нашего поединка. Я был бы рад возможности повергнуть мир в шок. В последнее время я мало говорил о своей деятельности, но был готов выйти на бой на коротком уведомлении. Жаль, что меня лишили такого шанса. Моё сердце разбито.
Но титульный бой для меня по-прежнему выше по приоритету, чем бой с Тайроном Вудли. Я — лучший боец в мире, который делает рейтинги для UFC», — приводит слова Колби Ковингтона MMAFighting.
- 18 марта 2020
-
18:15
-
16:19
-
16:00
-
14:48
-
14:06
-
13:17
-
13:01
-
11:24
-
11:15
-
11:08
-
10:04
-
09:07
-
03:49
-
00:24
- 17 марта 2020
-
23:35
-
22:22
-
21:59
-
20:39
-
19:50
-
18:58
-
17:27
-
16:23
-
15:06
-
14:27
-
13:50
-
13:37
-
13:06
-
12:56
-
12:23
-
11:00
-
10:27
-
10:08
-
09:56
-
09:26
-
09:00