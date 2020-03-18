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Макгрегор: что мне помешало в бою с Хабибом? Я был не полностью готов

Макгрегор: что мне помешало в бою с Хабибом? Я был не полностью готов
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мыслями о своём поражении в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

«Должен признаться, что я не тренировался должным образом перед предпоследним поединком и подошёл к нему не в лучшей форме. Называйте это как хотите. Сейчас я чувствую себя как тот, кто не ел неделю. Я могу достичь чего угодно, если поставлю перед собой цель. Именно сила веры определяет, кто победит.

Что мне помешало в бою с Хабибом? Я был не полностью готов. Это доказывает то, что в бою может произойти что угодно. Я больше не повторю этой ошибки. Я хорошо начал тот бой, но в какой-то момент всё изменилось», — приводит слова Конора Макгрегора Bleacher Report.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года и завершился победой Нурмагомедова приёмом.

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