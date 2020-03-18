Шлеменко: дайте мне Ромеро, я хочу подраться с ним
Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что он хочет провести поединок с кубинским бойцом Йоэлем Ромеро или с чемпионом UFC Исраэлем Адесаньей.
«У меня есть свои корыстные интересы. Я хочу подраться с Исраэлем Адесаньей, потому что для меня это идеальный вариант проявить себя. В моей жизни в меня много раз не верили. Покажите, где меня хоть раз сожрали бойцы? Когда я дрался с Мусаси, меня тоже жрали, мне скептики тоже все перемолотили.
Это не моя вина, что не дерусь с Адесаньей! С Ромеро в UFC никто не хочет драться. Дайте мне его, я хочу подраться с ним.
Мне поздно в UFC? Скажите это Ромеро, от которого отбегал чемпион», — сказал Шлеменко в интервью на канале Александра Лютикова в YouTube.
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