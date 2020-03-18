Бывшего бойца ММА обвинили в убийстве матери своего ребёнка в 2009 году

Бывшего бойца ММА Седрика Маркса обвинили в убийстве женщины в 2009 году. Об этом сообщает Associated Press.



По информации источника, убитая женщина была матерью одного из детей Маркса и судилась с ним за право ухода за ребёнком. Маркс в сговоре с Келли Соренсеном похитил женщину из приюта для жертв домашнего насилия в штате Миннесота. Согласно судебным документам, Маркс убил женщину и изуродовал тело, чтобы усложнить процесс опознания. Одна из бывших жён Маркса сообщила, что тело, по его рассказам, было захоронено в Северной или Южной Дакоте.



В прошлом году Маркс был обвинён в двойной убийстве — своей бывшей девушки Дженны Скотт и её друга Майкла Суэринджина. Из тела были обнаружены в Клирвью в январе 2019 года. Скотт за два года до этого взяла судебный запрет против бывшего бойца ММА.



Бойцу за его преступления грозит смертная казнь.