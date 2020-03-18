Тайсон: я не боюсь смерти

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон признался, что он не боится смерти.
«Жду ли я смерти? Я не боюсь её. Жизнь может оказаться более сложной, чем смерть. Жизнь требует больше мужества. Без мужества невозможно справиться с жизнью. Жизнь — это борьба, путешествие. Даже люди, у которых есть всё, не справляются с жизнью, им приходится бороться.
Мы относимся к себе слишком серьёзно, но, чёрт возьми, мы ничто. Мы вырвались из дерьма, считаем себя особенными, но слава ничего не стоит. Ты не особенный. Ты можешь оказаться в тюрьме, умереть, можешь стать жертвой жестокости. Я не жду плохих вещей в жизни, но я принимаю их и справляюсь. Меня не сломить. Когда произойдёт что-то плохое, я всё равно буду стремиться что-то делать», — приводит слова Тайсона The Sportsman.
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