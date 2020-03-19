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Волков – о коронавирусе: карантинные меры скажутся на подготовке к бою с Блейдсом

Волков – о коронавирусе: карантинные меры скажутся на подготовке к бою с Блейдсом
Бокс/ММА / UFC 0

31-летний российский боец UFC Александр Волков призвал не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса в мире, а так же выразил мнение, что карантинные меры могут сказаться на его подготовке к бою с Кёртисом Блейдсом.

«В Москве снова предновогодняя суета. Все закупаются продуктами и готовятся к двухнедельным каникулам.
Карантинные меры, конечно, скажутся на качестве моего этапа подготовки к бою, но мы с командой сделаем всё возможное, чтобы результативность подготовки не изменилась.

Не воспринимайте информацию о вирусе, как малозначительную, но и тем более не впадайте в панику. Сохраняйте здравомыслие, соблюдайте правила гигиены, ограничьте посещение общественных мест. Сейчас это не проблема только заболевших, а наша общая ответственность. Не болейте», — написал Волков в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Волкова.

Напомним, Александр проведёт следующий поединок в июне на турнире UFC в Канаде. Его соперником станет третий номер рейтинга в тяжёлом весе Кёртис Блейдс. Волков занимает седьмое место в рейтинге организации. Предыдущий поединок провёл в ноябре минувшего года. Тогда решением судей он победил Грега Харди.

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