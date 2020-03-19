Волков – о коронавирусе: карантинные меры скажутся на подготовке к бою с Блейдсом

31-летний российский боец UFC Александр Волков призвал не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса в мире, а так же выразил мнение, что карантинные меры могут сказаться на его подготовке к бою с Кёртисом Блейдсом.
«В Москве снова предновогодняя суета. Все закупаются продуктами и готовятся к двухнедельным каникулам.
Карантинные меры, конечно, скажутся на качестве моего этапа подготовки к бою, но мы с командой сделаем всё возможное, чтобы результативность подготовки не изменилась.
Не воспринимайте информацию о вирусе, как малозначительную, но и тем более не впадайте в панику. Сохраняйте здравомыслие, соблюдайте правила гигиены, ограничьте посещение общественных мест. Сейчас это не проблема только заболевших, а наша общая ответственность. Не болейте», — написал Волков в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Волкова.
Напомним, Александр проведёт следующий поединок в июне на турнире UFC в Канаде. Его соперником станет третий номер рейтинга в тяжёлом весе Кёртис Блейдс. Волков занимает седьмое место в рейтинге организации. Предыдущий поединок провёл в ноябре минувшего года. Тогда решением судей он победил Грега Харди.
- 19 марта 2020
-
04:19
-
00:44
- 18 марта 2020
-
23:49
-
22:34
-
21:39
-
19:50
-
18:15
-
16:19
-
16:00
-
14:48
-
14:06
-
13:17
-
13:01
-
11:24
-
11:15
-
11:08
-
10:04
-
09:07
-
03:49
-
00:24
- 17 марта 2020
-
23:35
-
22:22
-
21:59
-
20:39
-
19:50
-
18:58
-
17:27
-
16:23
-
15:06
-
14:27
-
13:50
-
13:37
-
13:06
-
12:56
-
12:23