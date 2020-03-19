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Нурмагомедов поблагодарил американских братьев за помощь в подготовке к бою с Фергюсоном

Нурмагомедов поблагодарил американских братьев за помощь в подготовке к бою с Фергюсоном
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, в своём «инстаграме» выразил благодарность двум американским братьям-близнецам Эдвину и Эдварду Родригес, являющихся членом клуба АКА (American Kickboxing Academy), за помощь в подготовке к бою с Тони Фергюсоном.

«Большое спасибо братьям за помощь. Эти близнецы нападают на меня по очереди. Хорошо, что не вместе», — написал Хабиб.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, поединок Нурмагомедов – Фергюсон запланирован на 18 апреля, но в США его проводить нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, обусловленных риском распространения коронавируса.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У 36-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

Нурмагомедов рассказал, что нужно, чтобы бой с Фергюсоном не сорвался
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