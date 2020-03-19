«Он тупой, как бы не покалечился». Менеджер Хабиба высмеял тренировки Фергюсона

Али Абдель-Азиз, менеджер обладателя пояса UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высмеял тренировки американца Тони Фергюсона, который станет следующим соперником россиянина. Фергюсон периодически публикует в своих «твиттере» и «инстаграме» видео тренировок с предметами, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к MMA.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон запланирован на 18 апреля. Из-за пандемии коронавируса бойцы не смогут подраться в Бруклине (Нью-Йорк), и в UFC ищут другое место.

«Этот бой случится. Единственное, о чём я беспокоюсь, о том, что этот тупой мерзавец покалечит себя. Он тупой.

Этот мерзавец должен прекратить пинать столбы и тренироваться с банановой кожурой. Ему нужно собрать настоящую команду, связаться с тренерами, чтобы действительно его контролировали.

Да, он потрясающий боец. Но он тупой мерзавец. Человек пытается сделать всё, чтобы навредить себе», — цитирует Абдель-Азиза BJPenn.