«Макгрегор пафосный, я хотел, чтобы Хабиб заткнул ему рот». Борец Хафизов — о бое

32-летний борец греко-римского стиля Ильдар Хафизов вспомнил поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года. Макгрегор не раз оскорблял представителей Дагестана и лично Нурмагомедова, который победил соперника, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.
«Мне вообще не нравится Макгрегор и его отношение к делу. Слишком пафосное. Он очень много говорит, я хотел, чтобы Хабиб ему заткнул рот», — приводятся слова Хафизова на сайте телекомпании «Новый век».
Также борец прокомментировал желание Макгрегора провести реванш с Нурмагомедовым.
«Хабиб правильно ему ответил. Пусть Конор сначала 10 боёв пройдёт, как сам Хабиб проходил на пути к титульному бою. Я думаю, Нурмагомедову надо ещё пару боёв провести и завершать карьеру, как он сам говорил», — сказал он.
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