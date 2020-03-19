Стали известны детали подготовки Хабиба к бою с Фергюсоном на фоне коронавируса

Обладатель пояса UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов соблюдает меры безопасности в рамках подготовки к бою с американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщили представители зала AKA в Сан-Хосе (США, штат Калифорния), где тренируется Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что зал АКА закрыт для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.
«Сейчас максимально создана безопасность во время подготовки. В зале находятся только Хабиб и те, кто ему помогает. Никто другой в зал не допускается», — приводит слова представителя зала AKA ТАСС.
Бой Нурмагомедов — Фергюсон запланирован на 18 апреля. Изначально он должен был состояться в Нью-Йорке, однако был перенесён. В настоящий момент UFC ведёт поиски места проведения поединка.
В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 36-летний Фергюсон провёл 28 боёв, в которых одержал 25 побед и трижды уступил.
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