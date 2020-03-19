Тренер Хабиба оценил вероятность переноса боя с Фергюсоном в Абу-Даби

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предположил, что поединок его подопечного с Тони Фергюсоном, вполне возможно, перенесут в Абу-Даби.

Бой должен состояться 18 апреля, но в США его провести нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.

«Не знаю, где пройдёт бой. Но до него ещё четыре с половиной недели, а Дэна Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») уже ищет варианты. Сейчас у него есть возможность маневрировать в плане места проведения.

Пройдёт ли он за пределами США? Возможно, но это зависит от ситуации с авиарейсами. Отец Хабиба уже называл вариант, который мне тоже кажется вероятным, — Абу-Даби. К такому мы не готовились, но в этом есть смысл.

Со зрителями или без — это мы не обсуждали. Хабиб просто хочет подраться», — цитирует Мендеса The Sun.