Бой между Ломаченко и Лопесом могут отменить

Поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопесом может быть отменён из-за коронавируса. Об этом сообщил журналист Лэнс Паймайр со ссылкой на слова промоутера Боба Арума в своём «твиттере». По словам Арума, Ломаченко вернулся на Украину. Бой запланирован на 30 мая.
Ожидалось, что бойцы встретятся в апреле 2020 года. Теофимо Лопес стал чемпионом мира в декабре 2019-го, нокаутировав Ричарда Комми. Василий Ломаченко последний раз появлялся на ринге в августе 2019 года и победил Люка Кэмпбелла.
Ожидается, что поединок Ломаченко и Лопеса пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» или где-то на Ближнем Востоке. Об этом говорил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
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