Чудинов: причина отмены боя — невозможность въехать в Россию для Айзека Чилембы

Российский боксёр Фёдор Чудинов прокомментировал ситуацию с отменой поединка с Айзеком Чилембой.
«Было печально, потому что сорвался бой не только у меня, а и у ребят, которые готовились с нами выступать на этом шоу. Конечно, вся подготовка у нас строилась под эту дату, чтобы я подошёл на максимальном пике к этому бою. Сейчас его будут переносить, и придётся корректировать график тренировок. Нам дали неделю отдыха, после которой надо будет держать себя в форме.
Предварительно сказали, что перенесут на месяц, но всё будет зависеть от обстановки, когда снимут карантин с международных перелётов.
Основная причина отмены турнира — не ситуация во Владикавказе, а невозможность въехать в Россию для Айзека Чилембы. Из-за коронавируса изначально планировали сделать шоу без зрителей, но так как закрыли международные перелёты, Айзека Чилембу просто не пустили в Россию», — приводит слова Чудинова News.ru.
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