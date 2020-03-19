Австрийский боец российского происхождения Майрбек Тайсумов уволен из UFC, сообщает BJ Penn. Всего лига объявила об отчислении 13 бойцов. Кроме Тайсумова, из списка можно отметить Халида Муртазалиева.

Тайсумов выступал в UFC с 2014 года и провёл в организации девять поединков. На его счету семь побед, в том числе над Дамиром Хаджовичем и Десмондом Грином. Последний раз он появлялся в октагоне в сентябре на турнире UFC 242 в Абу-Даби, тогда он проиграл Карлосу Диего Феррейре. Таким образом, прервалась его серия из шести побед.

Что касается Муртазалиева, то он успел провести в UFC лишь один поединок. В сентябре 2018 года россиянин победили Си Би Доллоуэя. Позже в организме Муртазалиева были обнаружены запрещённые препараты. В итоге лига решила отчислить бойца.