Антигулов выступит на турнире UFC в Казахстане

Российский боец UFC Гаджимурад Антигулов определился с приблизительными сроками возвращения в октагон. Спортсмен выступит на турнире промоушена в Казахстане, который планируется организовать в июне. Его соперником станет бразилец Клидсон Абреу, сообщает MMA Fighting.

Для Антигулова эта схватка станет первой с апреля минувшего года. Тогда он нокаутом уже в первом раунде проиграл Михалу Олексейчуку. Что касается Абреу, то он минувший раз появлялся в клетке в ноябре на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Тогда он раздельным решением судей уступил Шамилю Гамзатову.

Напомним, что июньский турнир станет первым в истории компании, который пройдёт в Казахстане. Ожидается, что его главным событием станет встреча Петра Яна и Марлона Мораеса.