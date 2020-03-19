Антигулов выступит на турнире UFC в Казахстане
Российский боец UFC Гаджимурад Антигулов определился с приблизительными сроками возвращения в октагон. Спортсмен выступит на турнире промоушена в Казахстане, который планируется организовать в июне. Его соперником станет бразилец Клидсон Абреу, сообщает MMA Fighting.
Для Антигулова эта схватка станет первой с апреля минувшего года. Тогда он нокаутом уже в первом раунде проиграл Михалу Олексейчуку. Что касается Абреу, то он минувший раз появлялся в клетке в ноябре на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Тогда он раздельным решением судей уступил Шамилю Гамзатову.
Напомним, что июньский турнир станет первым в истории компании, который пройдёт в Казахстане. Ожидается, что его главным событием станет встреча Петра Яна и Марлона Мораеса.
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