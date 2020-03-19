Виталий Кличко помыл руки в боксёрских перчатках, призвав к гигиене во время коронавируса

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко присоединился к мировому челленджу, который призывает соблюдать гигиену во время коронавируса. Украинец показал, как правильно мыть руки, при этом сам он сначала был в боксёрских перчатках.

К забавному видео были подобраны хештеги «мой руки» и «hands challenge»

Соответствующее видео размещено на странице Виталия Кличко в социальной сети «ТикТок».

Напомним, на 19 марта коронавирус в мире диагностирован почти у 220 тыс. человек. При этом зарегистрировано почти 9 тыс. смертей. В России зафиксированы 199 случаев заражения и один летальный исход. В Украине опасным заболеванием заразился 21 человек, 3 случая пришлись на город Киев.