У Тайсумова есть опция возвращения в UFC
Менеджер экс-бойца UFC Майрбека Тайсумова Суфьян Культрера прокомментировал информацию об отчислении австрийца российского происхождения из лиги. По словам функционера, контракт Тайсумова с UFC попросту истёк и у него ещё есть опция вернуться в промоушен.
«Контракт с UFC закончен, и мы изучаем предложения от других организаций. Но у нас остаётся опция подписания нового контракта с UFC. Сейчас мы также работаем с адвокатом по вопросу американской визы», — приводит слова Культрера ТАСС.
Ранее сообщалось, что Тайсумов, а также Халид Муртазалиев отчислены из лиги. Майрбек выступал в UFC с 2014 года и за это время провёл в промоушене девять поединков, победив в семи из них. В предыдущей схватке он потерпел поражение от Диего Феррейре.
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