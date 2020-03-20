Тренер Хабиба рассказал, что будет, если Фергюсон снимется с боя

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как могут развиваться события, если Тони Фергюсон, который должен стать следующим соперником россиянина, по какой-либо причине не сможет выйти в октагон. Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона в предыдущие годы по различным причинам срывался четырежды.

«Если с Тони что-то случится, Хабиб будет драться с кем-то другим. С любым топовым бойцом, без разницы. А потом вернётся за Фергюсоном.

Он настроен на бой, нет такого, что если Тони не явится, то Хабиб не будет драться. Но Фергюсон сейчас лучший из всех, с кем он может подраться, поэтому Хабиб хочет встретиться именно с ним», — цитирует Мендеса BJPenn.

Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. Место проведения будет объявлено позднее — в Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя ввиду ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.