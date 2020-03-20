«Всё, что было в зале, останется в зале». Хабиб показал фото со спарринга

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выложил в «Инстаграме» фото, сделанное после спарринга с таджикским бойцом MMA Салимом Мухидиновым, который тренируется в том же зале AKA в Сан-Хосе.
Можно предположить, что Нурмагомедов, готовящийся к бою с Тони Фергюсоном, одержал победу над Мухидиновым. Хабиб обратился к сопернику со словами утешения.
«Салим, всё нормально, брат, улыбайся, жизнь продолжается, ещё не поздно все исправить. Всё, что было в зале, останется в зале», — написал Нурмагомедов, прикрепив текст к фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.
Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. Место проведения будет объявлено позднее — в Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя ввиду ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.
- 20 марта 2020
-
12:04
-
11:12
-
10:07
-
09:03
-
01:41
-
00:19
- 19 марта 2020
-
23:50
-
22:28
-
21:21
-
20:39
-
19:39
-
17:41
-
16:43
-
15:05
-
14:15
-
13:30
-
12:07
-
10:21
-
09:20
-
09:03
-
04:31
-
04:19
-
00:44
- 18 марта 2020
-
23:49
-
22:34
-
21:39
-
19:50
-
18:15
-
16:19
-
16:00
-
14:48
-
14:06
-
13:17
-
13:01
-
11:24