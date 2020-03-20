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«Всё, что было в зале, останется в зале». Хабиб показал фото со спарринга

«Всё, что было в зале, останется в зале». Хабиб по
«Всё, что было в зале, останется в зале». Хабиб показал фото со спарринга
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выложил в «Инстаграме» фото, сделанное после спарринга с таджикским бойцом MMA Салимом Мухидиновым, который тренируется в том же зале AKA в Сан-Хосе.

Можно предположить, что Нурмагомедов, готовящийся к бою с Тони Фергюсоном, одержал победу над Мухидиновым. Хабиб обратился к сопернику со словами утешения.

«Салим, всё нормально, брат, улыбайся, жизнь продолжается, ещё не поздно все исправить. Всё, что было в зале, останется в зале», — написал Нурмагомедов, прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. Место проведения будет объявлено позднее — в Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя ввиду ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.

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