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«Авраам, ты ли это?» Магомедшарипова спутали с президентом США Линкольном. Фото

«Авраам, ты ли это?» Магомедшарипова спутали с президентом США Линкольном. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов опубликовал в «Инстаграме» фотографию, в подписи к которой сообщил, что не сможет провести запланированную встречу в результате карантина, обусловленного угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Брат, в связи с последними событиями наша встреча откладывается», — написал спортсмен.

Один из пользователей подметил, что Магомедшарипов внешне весьма напоминает Авраама Линкольна, который с 1861 по 1865 год был президентом США.

«Авраам Линкольн, ты ли это?» — написал пользователь.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Магомедшарипова.

На счету 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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