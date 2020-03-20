Финкельштейн объяснил, почему бой Нурмагомедов — Фергюсон не стоит отменять

Президент промоутероской компании M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал ситуацию вокруг боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, которые должны сразиться 18 апреля. Место проведения боя ещё не утвердили, так как его нельзя проводить в США ввиду ограничений, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции. Ранее президент UFC Дэна Уайт допустил перенос боя на другую дату.
«Переносить смысла не имеет, также не имеет смысла проводить в другом городе. Моё мнение — нужно провести бой Хабиба с Фергюсоном без зрителей, вот и всё. Они всё равно больше рассчитывают на телевизионную аудиторию, а не на то, что в зале соберётся 10 тысяч человек.
Да и вообще, с телевидения UFC заработает в разы больше, на зрителях в зале никогда заработать нельзя. То же самое касается и наших мероприятий. Это от силы 20% заработка.
Ситуация — форс-мажор. Я бы с удовольствием сделал мероприятие онлайн, но мне запретило правительство. Мне запретили вообще существовать и проводить мероприятия. Помощи никакой не слышно и не видно, только головой мотают и говорят, что помогут. Те же самые рестораны, у них есть спад, но никто не запрещал им вести свою деятельность, а нам запретили. Если бы у меня была возможность провести мероприятие онлайн, я бы провёл. Тем более этот бой — не концерт условных «Би-2». На концерте музыка одна и та же, а тут всем важен результат, поэтому будет смотреть весь мир.
И, повторюсь, переносить в другие города смысла тоже нет. Пока что там ничего нет, а ближе к бою уже точно появится», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 20 марта 2020
-
15:10
-
14:19
-
13:03
-
12:04
-
11:12
-
10:07
-
09:03
-
01:41
-
00:19
- 19 марта 2020
-
23:50
-
22:28
-
21:21
-
20:39
-
19:39
-
17:41
-
16:43
-
15:05
-
14:15
-
13:30
-
12:07
-
10:21
-
09:20
-
09:03
-
04:31
-
04:19
-
00:44
- 18 марта 2020
-
23:49
-
22:34
-
21:39
-
19:50
-
18:15
-
16:19
-
16:00
-
14:48
-
14:06