Финкельштейн объяснил, почему бой Нурмагомедов — Фергюсон не стоит отменять

Президент промоутероской компании M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал ситуацию вокруг боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, которые должны сразиться 18 апреля. Место проведения боя ещё не утвердили, так как его нельзя проводить в США ввиду ограничений, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции. Ранее президент UFC Дэна Уайт допустил перенос боя на другую дату.

«Переносить смысла не имеет, также не имеет смысла проводить в другом городе. Моё мнение — нужно провести бой Хабиба с Фергюсоном без зрителей, вот и всё. Они всё равно больше рассчитывают на телевизионную аудиторию, а не на то, что в зале соберётся 10 тысяч человек.

Да и вообще, с телевидения UFC заработает в разы больше, на зрителях в зале никогда заработать нельзя. То же самое касается и наших мероприятий. Это от силы 20% заработка.

Ситуация — форс-мажор. Я бы с удовольствием сделал мероприятие онлайн, но мне запретило правительство. Мне запретили вообще существовать и проводить мероприятия. Помощи никакой не слышно и не видно, только головой мотают и говорят, что помогут. Те же самые рестораны, у них есть спад, но никто не запрещал им вести свою деятельность, а нам запретили. Если бы у меня была возможность провести мероприятие онлайн, я бы провёл. Тем более этот бой — не концерт условных «Би-2». На концерте музыка одна и та же, а тут всем важен результат, поэтому будет смотреть весь мир.

И, повторюсь, переносить в другие города смысла тоже нет. Пока что там ничего нет, а ближе к бою уже точно появится», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.