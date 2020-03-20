Шлеменко: всё идёт к тому, что боя Хабиб — Фергюсон опять не будет

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал ситуацию вокруг боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, которые должны сразиться 18 апреля. Место проведения боя ещё не утвердили, так как его нельзя проводить в США ввиду ограничений, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции. Ранее президент UFC Дэна Уайт допустил перенос боя на другую дату.
«Я думаю, имеет смысл попытаться провести бой Хабиба и Фергюсона. Да, всё идёт к тому, что его не будет и в этот раз, но я понимаю, почему UFC всё-таки пытается устроить этот поединок. После стольких отмен в компании наконец хотят довести эту историю до конца.
Я не думаю, что у бойцов есть какие-то проблемы с настроем. Скорее наоборот: все хотят этого боя, и не важно, где.
Такой бой может войти в историю, учитывая условия, в которых его хотят провести. Хабибу повезло в этом смысле, ведь, если он и Фергюсон подерутся при нынешних условиях, это будут вспоминать ещё долго. Где провести? Можно было бы на студии, с эффектами и прочими возможностями, которые сейчас есть, устроить отличное зрелище для ТВ-аудитории», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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