Валуев усомнился в масштабах угрозы коронавируса

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился мыслями о пандемии коронавируса. Депутат Госдумы на своей странице в «Инстаграме» выложил картинку, в которой приведена статистика смертности от тех или иных заболеваний в год.
Валуев указал, что за год туберкулёз уносит 1,3 млн жизней, гепатит В и С — почти 1,3 млн, СПИД — 770 тыс., а разные формы гриппа — 650 тыс.
При этом подчёркивается, что за три месяца от коронавируса скончалось 4 тыс. человек. Валуев привёл устаревшую статистику. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 10 тыс. смертельных случаев от заражения коронавирусом.
Соответствующее фото можно увидеть на странице Валуева в «Инстаграме».
В России зарегистрировано 253 случая заражения, 19 марта в Москве зафиксирован первый летальных исход по всей стране.
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