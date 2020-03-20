Тренер Джейкобса считает, что Альварес нокаутирует Бетербиева
Андре Розир, тренер бывшего чемпиона мира в среднем весе Дэниела Джейкобса, убеждён, что обладатель титулов в среднем дивизионе Сауль Альварес справится с чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.
«Всё выглядело так, будто Альваресу очень комфортно в полутяжёлом весе. Он не испытывал проблем. Думаю, он победит всех чемпионов в полутяжёлом весе. Полагаю, он нокаутирует Бетербиева. Он не так уж уступает в габаритах Артуру. Он справится с ним, я его фанат», — приводит слова Розира Boxingnews24.
Напомним, Сауль Альварес дебютировал в полутяжёлом весе в ноябре 2019 года, тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBO. Позже мексиканец отказался от регалии в полутяжёлом дивизионе.
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