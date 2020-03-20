Поединок Кудряшова с Файфером отменён из-за коронавируса

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе и экс-участник Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Дмитрий Кудряшов объявил об отмене следующего поединка. Спортсмен должен был выступить 8 мая на вечере бокса в Ростове-на-Дону, а его соперником должен был стать другой экс-участник Всемирной боксёрской суперсерии.
Напомним, Дмитрий последний раз появлялся на ринге в декабре 2019 года. Тогда он раздельным решением судей одержал победу над Вацлавом Пейсаром. Большинство не было согласно с решением судей, позже двоих из них отстранили. Файфер в минувшем бою победил Юрия Кашинского.
«Поединок в мае отменён. Ждём новой даты. COVID-19», — написал Кудряшов на своей странице в «Инстаграме».
Очевидно, что бой был отменён из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в России зарегистрировано уже 253 случая заражения.
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