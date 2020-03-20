Ломаченко с мечом и топором заявил о «своём» методе борьбы с коронавирусом

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC Franchise и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко не склонен поддаваться панике на фоне пандемии коронавируса. На своей странице в «Инстаграме» украинец выложил фото, где он вооружился мечом и топором.

«У каждого свои методы борьбы с вирусами. В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов», — написал Ломаченко.

Соответствующее фото можно посмотреть на странице Lomus Official в социальной сети.

Напомним, впервые заражение ранее неведомой формой коронавируса было зафиксировано в Китае в декабре 2019 года. С тех пор болезнь проникла более чем в 150 стран мира. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 230 тыс. случаев заражения. В Украине объявлено о 39 заражённых, трое из них скончались.