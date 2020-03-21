Руис показал, как в 16-летнем возрасте отправил в нокдаун бойца UFC Орловского

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энди Руис выложил на своей странице в «Инстаграме» любопытное видео. На записи американец мексиканского происхождения проводит спарринг-сессию с бойцом UFC Андреем Орловским и в одном из эпизодов ему удалось отправить соперника в нокдаун.

Интересно, что по слова Руиса, на видео ему лишь 16 лет. Таким образом, становится очевидно, что запись датирована 2005 годом. В это время Орловский был действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе.

«Мне было 16 лет, когда мне выпала честь провести спарринг с чемпионом UFC в тяжёлом весе Андреем Орловским. Очень жёсткий парень. Мне удалось доставить ему немного проблем. Спасибо, чемпион», — написал Руис.

Соответствующее видео можно также посмотреть на странице Руиса в «Инстаграме».