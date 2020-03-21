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«Пусть Всевышний хранит вас». Нурмагомедов опубликовал фото в медицинской маске

«Пусть Всевышний хранит вас». Нурмагомедов опубликовал фото в медицинской маске
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию в медицинской маске чёрного цвета.

«Пусть Всевышний хранит вас», — подписал фото спортсмен.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. Место проведения будет объявлено позднее — в Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 10 тысяч. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших.

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