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«Надеюсь, не коронавирус». Кокляев признался, что уже неделю болеет

«Надеюсь, не коронавирус». Кокляев признался, что уже неделю болеет
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский стронгмен Михаил Кокляев признался, что уже неделю болеет и выразил надежду, что он не заразился коронавирусом.

«Болею неделю. Это поддерживающая терапия. Реамберин, Витамин С, рибоксин. так, поддержать себя. Надеюсь, что не коронавирус.

Вот сейчас капельницу поставлю и пойду постучу по мешку», — сказал Михаил Кокляев в своих инстаграм-сторис.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

30 ноября 2019 года Кокляев потерпел поражение нокаутом в первом раунде боксёрского поединка с Александром Емельяненко. Для Кокляева это был дебют в единоборствах.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 10 тысяч. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших.

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