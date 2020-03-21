«Ну, лысый, держись там!» Кадыров прокомментировал тренировку Емельяненко

Российский боец MMA Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым под присмотром главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В социальных сетях Емельяненко опубликовал видео с тренировки на открытом воздухе в Грозном. Видео, судя по комментариям, снимал Кадыров.



«По-моему тот, кто бежит, — это Александр Емельяненко. Проводит тренировку на свежем воздухе. Красавчик! Ну, лысый, держись там!» — прокомментировал видео Кадыров.

Посмотреть видеозапись можно на «Чемпионате».

Напомним, поединок Емельяненко с Исмаиловым был назначен на 3 апреля. Однако из-за угрозы распространения коронавируса его перенесли на июль.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлой весовой категории, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.