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Бой Постола и Рамиреса могут перенести во второй раз

Бой Постола и Рамиреса могут перенести во второй раз
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бой между чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом и Виктором Постолом могут перенести во второй раз из-за пандемии коронавируса, сообщает BoxingNews24.

Поединок должен был состояться в Китае 2 февраля, однако был перенесён из-за начавшейся в Китае эпидемии. Бой должен был пройти 9 мая в США, но, вероятно, будет отменён.

36-летний Постол одержал 31 победу (12 — нокаутом) в профессиональном боксе и потерпел два поражения. На счету 27-летнего Рамиреса 25 побед (17 — нокаутом) в 25 поединках.

Ожидается, что победитель этого противостояния в следующем бою встретится с Джошем Тэйлором.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших уже превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 250 заболевших.

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