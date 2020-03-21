Бой Постола и Рамиреса могут перенести во второй раз

Бой между чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом и Виктором Постолом могут перенести во второй раз из-за пандемии коронавируса, сообщает BoxingNews24.
Поединок должен был состояться в Китае 2 февраля, однако был перенесён из-за начавшейся в Китае эпидемии. Бой должен был пройти 9 мая в США, но, вероятно, будет отменён.
36-летний Постол одержал 31 победу (12 — нокаутом) в профессиональном боксе и потерпел два поражения. На счету 27-летнего Рамиреса 25 побед (17 — нокаутом) в 25 поединках.
Ожидается, что победитель этого противостояния в следующем бою встретится с Джошем Тэйлором.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших уже превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 250 заболевших.
- 21 марта 2020
-
15:02
-
13:18
-
12:34
-
11:39
-
10:52
-
09:39
-
01:04
- 20 марта 2020
-
23:36
-
23:28
-
21:40
-
20:48
-
19:44
-
18:31
-
17:46
-
16:08
-
15:10
-
14:19
-
13:03
-
12:04
-
11:12
-
10:07
-
09:03
-
01:41
-
00:19
- 19 марта 2020
-
23:50
-
22:28
-
21:21
-
20:39
-
19:39
-
17:41
-
16:43
-
15:05
-
14:15
-
13:30
-
12:07