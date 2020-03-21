Кормье: у меня остался один бой. Мне нужно подраться со стариной Миочичем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в очередной раз подтвердил, что намерен провести в профессиональном спорте не более одного поединка.

«У меня остался один поединок. Один паренёк сегодня спросил, продолжу ли драться. Сказал, что у меня остался один бой. Многие бойцы сейчас молоды, а я не хочу больше драться с молодыми. Миочичу уже 38 лет, мне нужно подраться со стариной Стипе ещё один раз. На этом всё. Не буду биться с 27-летними парнями», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

Последний раз Даниэль выходил в клетку в августе 2019 года, в главном поединке турнира UFC 241 он досрочно проиграл Стипе Миочичу и потерял титул чемпиона. Это была вторая встреча бойцов, в первой схватке победу одержал Кормье.