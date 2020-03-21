Кормье: у меня остался один бой. Мне нужно подраться со стариной Миочичем
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в очередной раз подтвердил, что намерен провести в профессиональном спорте не более одного поединка.
«У меня остался один поединок. Один паренёк сегодня спросил, продолжу ли драться. Сказал, что у меня остался один бой. Многие бойцы сейчас молоды, а я не хочу больше драться с молодыми. Миочичу уже 38 лет, мне нужно подраться со стариной Стипе ещё один раз. На этом всё. Не буду биться с 27-летними парнями», — приводит слова Кормье MMAJunkie.
Последний раз Даниэль выходил в клетку в августе 2019 года, в главном поединке турнира UFC 241 он досрочно проиграл Стипе Миочичу и потерял титул чемпиона. Это была вторая встреча бойцов, в первой схватке победу одержал Кормье.
Читайте также
- 21 марта 2020
-
18:58
-
17:47
-
17:00
-
15:02
-
13:18
-
12:34
-
11:39
-
10:52
-
09:39
-
01:04
- 20 марта 2020
-
23:36
-
23:28
-
21:40
-
20:48
-
19:44
-
18:31
-
17:46
-
16:08
-
15:10
-
14:19
-
13:03
-
12:04
-
11:12
-
10:07
-
09:03
-
01:41
-
00:19
- 19 марта 2020
-
23:50
-
22:28
-
21:21
-
20:39
-
19:39
-
17:41
-
16:43
-
15:05
Партнерский контент