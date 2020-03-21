Порье отменил тренировочный лагерь и остался с семьёй из-за коронавируса

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье намеревался в ближайшее время покинуть дом и отправится во Флориду для подготовки к следующему поединку. Однако в последний момент поменял планы и решил остаться в Луизиане. По его словам, на фоне пандемии коронавируса он принял решение остаться с семьёй.
«Впервые в жизни мы столкнулись с такой пандемией, при которой ограничено даже внутреннее сообщение. Это сумасшедшее время. Мне хочется быть в безопасности и рядом с семьёй.
Конечно, ситуация неприятная. Я не переживаю о финансовом благополучии, но переживаю из-за расписания боёв и так далее. Но мне не хотелось ехать во Флориду. Потом бы семья приехала ко мне и остаток тренировочного лагеря мы бы провели вместе, но в такие времена мне не хотелось разделяться», — приводит слова Порье MMA Fighting.
Ожидается, что Дастин Порье проведёт следующую встречу с Дэном Хукером.
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