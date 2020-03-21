Спенс пообещал, что встретится с Кроуфордом в ближайшее время

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс заверил, что в скором времени проведёт объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBO Теренсом Кроуфордом. По словам Спенса, их бой состоится в 2020 или 2021 году.

«Этот бой может состояться в любое время. В этом году или в следующем. Мы обязательно встретимся. Если этого не случится в 2020-м, то мы обязательно подерёмся в 2021 году», — приводит слова Спенса BoxingScene.

Напомним, Эррол Спенс последний раз появлялся на ринге в сентябре 2019 года, и тогда он победил решением судей Шона Портера. В октябре спортсмен попал в автокатастрофу и получил серьёзные травмы. В связи с этим его возвращение в 2020 году по-прежнему под вопросом.